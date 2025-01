Sora – “L’Europa dei territori”, sala gremita per Mario Abbruzzese (VIDEO) | TG24.info

Bandiere ed applausi scroscianti ieri pomeriggio a Sora. Il gruppo Lega si è stretto attorno a Mario Abbruzzese che ha parlato dell’importanza di essere presenti in Europa. Un’occasione da cogliere per il territorio che conoscere bene e da anni. All’hotel Valentino su viale San Domenico a Sora in tanti hanno partecipato all’incontro, dai sindaci del circondario, agli amministratori vicini alla Lega, agli amici e alle amiche del partito.

Al consigliere comunale di Sora, Lino Caschera, il compito di moderare i lavori che hanno visto dare parola al giovane Andrea Di Marco, commissario Lega Sora, a Luca Zaccari consigliere provinciale, ad Andrea Amata consigliere provinciale e a Giancarlo Baglione, responsabile Lega Dipartimento Università e Formazione. L’onorevole Cinzia Bonfrisco ha tratteggiato l’importanza della figura femminile fuori e dentro il partito e di come solo insieme si possa arrivare a conquiste importanti ed il tavolo dove farsi sentire è appunto l’Europa. A salutare, con un caloroso intervento i tanti partecipanti, Mario Abbruzzese che credendo nella forza del suo partito ha parlato facendo emergere la sua conoscenza del territorio che vive da decenni e per il quale si è sempre speso per la sua crescita e tutela. “Siamo in una corsa incessante per far capire a tutti i cittadini che la competizione europea non è una campagna elettorale distante. Si parla di territori come Sora, Ceprano, Cassino, Frosinone, Veroli, Alatri, Anagni. L’Europa è questa. L’Europa dei territori”. Abbruzzese è impegnato nel confrontarsi con un vasto territorio e fitta è l’agenda di appuntamenti che vede al centro il confronto, il dialogo con le persone, raccogliendo le loro istanze per portarle in Europa: questo l’obiettivo di Mario Abbruzzese.

L’appuntamento si è aperto con un minuto di silenzio in ricordo di Valentina Paterna, consigliera regionale del Lazio prematuramente scomparsa.

