Sora – Lavori sulla Sora/Ferentino e Sora/Avezzano, aggiornamenti da Marcelli

Il consigliere regionale, Loreto Marcelli fa il punto sullo stato della superstrada Sora-Ferentino e sui lavori di sfalcio erba e taglio degli arbusti sulla Sora-Avezzano.

“Ho ricevuto aggiornamenti dall’ufficio competente Anas in merito alla situazione di degrado in cui versava la superstrada che da Sora conduce a Ferentino. Ad oggi, come comunicatomi dalla Dottoressa Longo, responsabile Anas dei tratti in oggetto dal 21 gennaio 2019, data in cui la Sora- Ferentino e la Sora – Avezzano, nel tratto da noi evidenziato in precedenza, sono passate di compenza dalla Regione Lazio all’Anas. Le operazioni di sfalcio d’erba sono quasi ultimate in direzione Frosinone per poi proseguire sulla corsia in direzione Sora. Successivamente si provvederà alla racccolta di rifiuti e al termine la potatura degli arbusti. In questi giorni sono stati portati a termine i lavori di sfalcio erba e taglio degli arbusti sulla Sora – Avezzano nel tratto già da noi evidenziato settimane fa, che si estende dal confine regionale tra Abruzzo e Lazio fino allo svincolo “Sora nord”. Ma la notizia più importante è che, finalmente, ad inizio ottobre, inizieranno i lavori di rifacimento del manto stradale scosì da far rientrare la situzione di pericolo che si era creata per gli automobilisti che la percorrono. Ringrazio la Dottoressa Cinzia Longo per la puntualità e disponibilità”. (Foto di repertorio)