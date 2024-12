Sora – L’Aipes compie 20 anni, stamane speciale evento con i sindaci e i rappresentanti istituzionali | TG24.info

Si è svolta presso la sede del Consorzio AIPES a Sora una giornata dedicata alla ricorrenza dei 20 anni dell’Ente.

Nella mattinata si è tenuta l’Assemblea dei sindaci con la quale, tra l’altro, si è approvato all’unanimità il bilancio previsionale 2025 e il contratto di servizio 2025/2027; a seguire, un momento conviviale in collaborazione con IIS “Cesare Baronio” di Sora, alla presenza di tutti gli attori principali del Consorzio, dai 27 sindaci dei comuni afferenti al Consorzio e i membri del CDA, unitamente ai rappresentanti delle istituzioni e del terzo settore che da anni collaborano con l’Aipes. L’evento è stato un’occasione per ricordare la storia dell’AIPES, dalla sua costituzione fino al 30 novembre 2004, con la pubblicazione dello Statuto e della Convenzione. In questi anni il Consorzio, il più “anziano” nella Regione Lazio, si è imposto come riferimento a livello regionale per la gestione associata dei servizi sociali e assistenziali è stato individuato dalla Regione quale Ambito Territoriale Sociale e rappresenta la sede principale della programmazione locale, concertazione e coordinamento degli interventi dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale.

Nel 2025 AIPES affronterà una nuova sfida: la sperimentazione prevista dal Decreto Legislativo n. 62 del 2024 del “Progetto di vita”, infatti la Provincia di Frosinone è stata scelta tra le nove province in cui, in base a un accordo tra il Ministero per le Disabilità, il Ministero della Salute e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, si avvierà a partire dal 1° gennaio 2025 per la sperimentazione del nuovo sistema d’accertamento dell’invalidità civile che introduce, appunto, il “Progetto di vita”.