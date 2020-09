Sora – La Polizia Locale vive disagi assurdi, e il Comune è totalmente assente!

(di Alessandro Andrelli) Polizia Locale di Sora in grossa difficoltà. Personale completamente abbandonato a se stesso, alla faccia di quanto sbandierato recentemente dall’amministrazione De Donatis. Una situazione che preoccupa, che deve preoccupare, non solo la stampa, la politica, ma anche e soprattutto i cittadini, che non possono avere garantiti diversi servizi sempre con puntualità dagli agenti di Polizia Municipale, e che vedono anche ridotto quel senso di sicurezza e protezione che spesso sono anche garanzia di civiltà e di democrazia.

No non sono pensieri demagogici, ma dati di fatto, che siamo certi non possano essere smentiti, perché la situazione ormai è talmente compromessa e deficitaria che non si può più tacere di fronte alle tante mancanze di un settore così importante per una città come Sora, vale a dire il Comando di Polizia Municipale. Nulla da eccepire sul lavoro di chi da mesi deve affrontare diverse emergenze e carenze dettate proprio dall’incapacità dell’amministrazione comunale di Sora. Il Comandante della polizia locale, il dottor Paolo Rossi (entrato in carica a marzo 2020) non ha responsabilità, anzi cerca in ogni modo di ottemperare alle carenze che il Comune da mesi continua a dimostrare in maniera palese. Non hanno responsabilità nemmeno gli agenti di Polizia Municipale, padri e madri di famiglia, che vivono una situazione davvero precaria e di difficile soluzione, anzi ne sono le principali vittime.

Vediamo i fatti.

Per tutta l’estate 2020 il servizio ZTL nel Comune di Sora, con riferimento chiaramente alle strade del centro cittadino, non ha visto la presenza di Vigili Urbani. Perché? Non c’era personale? Mancavano fondi per turni straordinari? Questo totalmente a discapito della comunità e dei cittadini di Sora e non solo.

Da diversi mesi a disposizione della Polizia Locale c’è soltanto una vettura, perché le altre sono in assistenza o in riparazione e lì rimangono, perché il Comune sembra non abbia pagato o non possa pagare, o si dimentichi di pagare, il conto dal meccanico/carrozziere. Assurdo? Inverosimile? Eppure sembrerebbe proprio esserci un solo mezzo a disposizione degli agenti. E chi deve porre rimedio a questa soluzione tace.

Nella stragrande maggioranza degli uffici della sede di Sora della Polizia Locale non c’è l’aria condizionata, e questo, specialmente nelle giornate di maggior caldo, diventa davvero qualcosa di insopportabile, oltre che essere assolutamente irrispettoso per il personale e per i cittadini che si recano nella struttura. Alla faccia delle misure e i protocolli anti-Covid, per giunta.

Da circa nove mesi, non funzionano più le radio trasmittenti e questo crea diversi disagi al coordinamento operativo della Polizia Municipale, alla sicurezza dei cittadini soprattutto in occasioni delle varie manifestazioni organizzate a Sora. Le radio trasmittenti a circuito interno, sono completamente inutilizzabili, e anche in questo caso, il Comune è assolutamente assente. A riprova di ciò ci sarebbe anche una lettera inviata dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale non solo al dirigente Rossi, m anche al sindaco di Sora, Roberto De Donatis.

I blocchetti per le rilevazioni incidenti in dotazione agli agenti di Polizia Municipale sarebbero da mesi finiti, e in mancanza di rifornimenti di cancelleria, si starebbe ponendo rimedio facendo delle fotocopie ai fac-simile, quando la legge e la normative prevede ben altro. Tutto ciò per la mancanza di fondi da parte del Comune di Sora.

Le graduatorie del Corpo dei Vigili Urbani sono bloccate, e i gradi previsti da apposita normativa della Regione Lazio, non vengono aggiornati da ben due anni. Questo perché ci sarebbe la volontà da parte di alcuni componenti dell’attuale Amministrazione Comunale di bloccare il tutto, cambiare la legge a propria immagine e somiglianza, in attesa di poter piazzare qualche conoscenze o parente. Allucinante è dire veramente poco.

Le indennità di servizio (servizi straordinari ndr), da ultimo, non verrebbero pagate agli agenti di Polizia Municipale da diversi mesi e questo sarebbe già più volte stato segnalato al sindaco De Donatis. E questo chiaramente creare un danno ulteriore, per non dire una beffa assurda alle stesse famiglie dei Vigili Urbani, private di quanto previsto e accordato in sede contrattuale per garantire un servizio di controllo e vigilanza della città di Sora.

Pronti a raccogliere ogni tipo di replica o rettifica da parte delle parti interessate, ribadendo l’ottimo lavoro svolto dal Comandante Rossi, che si sta impegnando per risolvere questi disagi dal giorno del suo insediamento, non possiamo fare altro che lanciare un grido d’allarme alla cittadinanza di Sora, e un appello al sindaco De Donatis, affinché subito possano essere posti rimedi alle enormi, ed evidenti carenze di un tassello fondamentale della comunità, come il corpo di Polizia Locale.

Alessandro Andrelli