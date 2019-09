Sora – La Delta Lavori incaricata dei lavori sugli scavi archeologici di Carsoli

La Delta Lavori Spa è incaricata dei lavori per “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e messa in sicurezza dell’abitato di Carsoli (AQ)” , tali lavori hanno la finalità di realizzare un bacino di accumulo per laminare l’eventuale piena del corso d’acqua “Vallemura” e salvaguardare così l’abitato di Carsoli da eventuali esondazioni.

All’apertura del cantiere è stato riportato alla luce un ricco e complesso sito archeologico.

La supervisione alle operazioni di scavo ha permesso di scoprire, con un’importante scavo archeologico, una serie di evidenze della sequenza storica del paesaggio locale. In particolare è stato rinvenuto, nei pressi dell’antico corso d’acqua, un impianto produttivo di epoca ellenistica (III-I sec. a.C.) risalente alla prima fase di occupazione romana del territorio.

Inoltre a breve distanza dall’impianto produttivo romano è stata individuata una necropoli databile tra la tarda età del Ferro e l’epoca arcaica (IX-VI sec. a.C.) riportando alla luce oltre venti tombe in fossa terragna.

Sabato, 31 agosto, a Carsoli (Aq) si è riunito un interessante tavolo di confronto tra i progettisti, gli archeologi, gli antropologi, la ditta esecutrice, i rappresentanti dell’amministrazione pubblica e la sovrintendenza dei beni culturali, per illustrare alla cittadinanza gli sforzi compiuti per coordinare le azioni al fine di studiare il sito archeologico rinvenuto e per realizzare, ugualmente, le necessarie opere di messa in sicurezza dell’abitato di Carsoli.

Così afferma l’amministratore delegato della Delta Lavori SpA, Gaetano La Rocca a commento del tavolo tecnico riunito nella sala Consiliare del Comune di Carsoli. “La chiave della risoluzione degli imprevisti risiede quasi interamente nella attitudine di tutti gli attori in gioco: impresa, tecnici, maestranze, amministrazione pubblica e cittadini, alla collaborazione ed al rispetto dei ruoli, nella tutela del delicato equilibrio tra necessità pubbliche ed interessi privati.” L’utilizzo di “buone pratiche”, la celerità e la professionalità messa in campo dalla Delta Lavori SpA per adeguare il progetto esecutivo ha permesso di realizzare l’opera pubblica programmata rimanendo in un’orizzonte temporale ragionevole, salvaguardando il budget, e valorizzando un passato ricco e diffuso nel territorio d’Abruzzo.

(fonte: Comunicato Stampa)