Sora/Isola de Liri/Arpino – La cultura non fa sistema e perde… risorse

<La Cultura non fa sistema nella Media Valle del Liri>. E’ questa l’amara conclusione cui giunge l’ex ViceSindaco di Isola del Liri Angelo Caringi (FI) in una nota a seguito della pubblicazione da parte della Regione Lazio dei risultati di due avvisi pubblici dello scorso luglio, per finanziamenti complessivi di oltre 1.500.000 euro riguardanti le attività di promozione e valorizzazione dei sistemi di servizi culturali.

<I due avvisi pubblici – spiega Caringi – riguardavano i Sistemi museali, bibliotecari a cui afferiscono i servizi culturali di ente locale e di interesse locale nonché le singole strutture di musei, biblioteche e archivi accreditate nelle organizzazioni bibliotecarie e museali regionali. Gli obiettivi dei bandi erano appunto di valorizzare i sistemi di servizi culturali, migliorare ed ampliarne l’accessibilità, favorire la programmazione di attività culturali coinvolgendo le associazioni e le comunità locali, favorire una attività di divulgazione culturale di nuove proposte anche in spazi e luoghi non tradizionali>.

L’ex vice sindaco isolano aggiunge: <I risultati per il nostro territorio sono sconcertanti: poco più di 5.000 euro di finanziamenti intercettati divisi tra l’Archivio Storico di Sora e la Biblioteca Comunale sempre di Sora strutture che sono le uniche di questo territorio, insieme al Museo della Fondazione Mastroianni di Arpino, riconosciute negli elenchi regionali delle organizzazioni bibliotecarie e museali. Nessun progetto e nessun finanziamento invece per quanto riguarda un Sistema museale e bibliotecario del territorio che non esiste. Dati che dovrebbero far riflettere gli amministratori dei comuni della nostra media Valle del Liri su quelli che sono i risultati delle loro politiche in campo culturale ed indurli ad aprire un tavolo intercomunale per dare una svolta invece alle politiche culturali del territorio anche per rispetto delle tante associazioni culturali present sul territorio che con notevoli sforzi personali portano avant iniziatve di riguardo>.

Un grido di allarme quello dell’ex Vice Sindaco di Isola del Liri, Angelo Caringi, che trova riscontro nei numeri della Regione Lazio. Appena poco più di 5.000 euro di finanziamento per i Servizi Culturali per il nostro territorio su uno stanziamento complessivo di oltre 1.500.000 euro da parte della Regione Lazio dimostrano inequivocabilmente l’incapacità atavica di una programmazione e di una coesione da parte di un territorio. < Restiamo – conclude Angelo Caringi – solo capaci di dividerci per un Ufficio INPS trasferito di pochi chilometri da Sora ad Isola del Liri o su interrogazioni retoriche che continuano a gettare polemiche sulle divisioni del passato>. Il riferimento alla Lefebvre appare evidente.

V.V.