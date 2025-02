Sora – Io non rischio, Protezione Civile oggi e domani in Piazza Santa Restituta (VIDEO) | TG24.info

Prevenire è sempre meglio. Questo il messaggio dei volontari-comunicatori nella due giorni della campagna nazionale “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile” che questa mattina è entrata nel vivo.

Da questa mattina cittadini ed alunni delle scuole di Sora si sono avvicinati all’area allestita in piazza Santa Restituta dai volontari della protezione civile. Si è parlato di come ridurre i rischi in caso di terremoto, alluvione, maremoto. Presente anche il sindaco Luca Di Stefano che ha premiato l’impegno dei volontari della protezione civile di Sora. “Sono dei veri angeli custodi per il territorio – ha detto Di Stefano – Come Comune ci siamo impegnati per aggiornare il piano di emergenza comunale”.

L’appuntamento continuerà anche oggi pomeriggio fino alle ore 18 e domani, domenica 15 ottobre 2023 dalle ore 10 alle ore 18. Oltre al punto informativo, anche quest’anno un appuntamento speciale: la piazza digitale #iononrischio2023 con la pagina Facebook “Io non rischio – Sora” e su Instagram @io_non_rischio_sora. Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani. Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.

TG24 QUESTA MATTINA HA SEGUITO LEVENTO INAUGURALE DELLA DUE GIORNI A SORA. GUARDATE IL NOSTRO SERVIZIO.