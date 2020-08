Sora – Incendi, protezione civile sempre in prima linea

Dure giornate di lavoro per i volontari della protezione civile di Sora.

Come sempre presenti per contribuire alla risoluzione delle emergenze nel sorano e non solo. Venerdì sono intervenuti a Isola del Liri, località San Sebastiano, per un vasto incendio in supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Sora.

Nella pomeriggio di ieri un’altra dura giornata per i volontari impegnati con due squadre su attivazione della SOUP (sala operativa unificata permanente) in un incendio nel comune di Falvaterra. Operazioni sospese per il buio e riprese nella giornata di oggi.

Sempre nel pomeriggio di ieri un’altra squadra della protezione civile è stata impegnata su un incendio di sterpaglie. Qui il tempestivo intervento dei volontari è stato fondamentale per limitare al minimo i danni.

Intanto l’agenzia della protezione civile della Regione Lazio ha emesso un nuovo bollettino da pericolosità di incendi boschivi che per la giornata di oggi, 30 agosto 2020, risulta essere di livello medio. Il rischio, sempre in base a quanto riportato nel documento, dovrebbe diminuire nei prossimi giorni. (Foto da facebook)

FraM