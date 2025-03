Sora – Il sogno di una vita, Alessandro e Davide cercano di realizzarlo | TG24.info

(di Sara Pacitto) Alessandro Alati e Davide D’Arrigo sono due amici legati da un sogno comune. Dopo anni di pazienza, imposta dal Covid, i giovani si sono armati di forza e coraggio per realizzare il loro proposito di una vita: partire alla volta di Capo Nord.

Alessandro e Davide, rispettivamente 32 e 29 anni, entrambi residenti a Sora, affrontano questa indimenticabile esperienza a piedi, documentando e condividendo paesaggi, pensieri ed emozioni…ci portano con loro!

In viaggio da 48 giorno, hanno attraversato regioni quali Lazio, Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige fino ad arrivare al confine. In poco meno di due mesi per strada sono riusciti a vivere a pieno l’Italia, con le sue bellezze, i luoghi caratteristici, gli scorci magici.

«Le difficoltà che giornalmente affrontiamo possono variare, dal meteo, dalle condizioni fisiche e mentali. La nostra motivazione e costanza è data dalla voglia di realizzare due sogni distinti, ma con lo stesso destino -spiegano Davide ed Alessandro- Abbiamo deciso di chiamare questo nostro percorso “La Via del Lievito” (The Way of Yeast) e percorrerà le più antiche strade d’Europa. Il nome di questa via è dato dal legame che tutti noi abbiamo con il territorio ed i suoi elementi. La combinazione tra acqua e farina genera vita e pertanto sul Castello di Sora è nato un lievito madre che ci accompagnerà, e talvolta alimenterà, lungo l’intero tragitto».

I giovani sorani continuano «Ci sentiamo onorati di diffondere la nostra storia lungo il cammino, raccontando di persona, le nostre origini più remote. Ad oggi abbiamo percorso più di 1.400chilometri, partendo dalla porta di casa nostra, a Sora; abbiamo attraversato fiumi, laghi, vaste pianure e montagne insieme, abbiamo stretto rapporti con nuove persone e ci si sono presentate davanti a noi storie di vita uniche. Adesso siamo in Austria, abbiamo riaperto la campagna crowdfunding per tutti coloro che vogliono aiutarci nel nostro sogno>>.