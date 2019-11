Sora – Grande successo per la prima giornata della 40^ Mostra Scambio (video)

La fiera nazionale dedicata ai ricambi e alle Auto e Moto d’epoca festeggia il 40esimo anniversario.

Come ogni anno espositori italiani e stranieri si sono dati appuntamento per mostrare e scambiare pezzi di ricambi originali per Auto e Moto d’Epoca.

Boom di presenze nella giornata di oggi ma sono attesi tantissimi visitatori anche per domani, 17 novembre 2019. La mostra scambio, infatti, prosegue nella sua due giorni che coinvolge ricambisti ma soprattutto collezionisti ed appassionati del settore.

Per festeggiare il 70° anno di Abarh è stato presentato un mini circuito in cui scenderanno in pista con le proprie vetture i club Abarth di Roma, Campania e Abruzzo.

All’evento prenderanno parte oltre 400 standisti. Tra questi i più importanti del settore scelgono Mostra scambio come vetrina unica e privilegiata. Sarà possibile ammirare una esposizione di auto in vendita e collezioni moto sola in Italia.

Nel centro sud la fiera di Sora è l’unica a vantare di uno spazio di 70mila mq dotato di un nuovo ristorante bar di 400 mq.

L’assortimenti di materiali e i prezzi migliori d’Italia rendono Mostra Scambio l’occasione migliore per i restauratori più esigenti.

Un piccolo assaggio nel video prodotto per la Fiera da hd24.it

messaggio promozionale