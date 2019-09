Sora – GOOD, tutto…e vintage! (foto)

Senza troppa attesa dagli esordi, GOOD si annuncia con un concept unico nel suo genere.

Da metà settembre, la nuova attività sorana, presenta uno dei pochissimi reparti di ABBIGLIAMENTO VINTAGE d’Italia. In stretta collaborazione con i “Vintage Store” leader del settore, seleziona capi di abbigliamento di grandi marchi provenienti da collezioni di tutto il mondo. FILA, Levi’s, Dr. Martens, Adidas, Nike, Ralph Lauren, Fred Perry, Burberrydegli e tanti altri marchi, per capi come camicie, jeans, felpe, giacconi, scarpe e borse di collezioni anni ‘70/‘80/‘90. Negli ultimi tempi infatti, la moda dei grandi marchi vintage ha ripreso sempre più piede nel mondo della moda.

Anche sui social, si vedono sempre più spesso influencer e personal shopper che propongono outfit con capi di questo genere o stilisti che presentano nuove collezioni ispirate ai tagli di quegli anni.

Il rifornimento è continuo e in negozio potete trovare:

1. Jeans Levi’s 501 e Multimarca Vintage Uomo, Donna e Ragazzo

2. Shorts, Cargo e Bermuda (Solo in Estate)

3. Giubbotti e Camicie Jeans Levi’s e altre marche Vintage, Uomo, Donna e Ragazzo

4. Camicie Hawaiane (Solo in Estate)

5. Camice, Giubbotti e altro di Marca come: Lacoste, Ralph Lauren, Fred Perry, Tommy Hilfigher

6. Vestiti Donna Americani Vintage (Solo in Estate)

7. Jeans, Shorts, Camicie, Borse e Accessori Remake Vintage – Capi Vintage, Stampati, Lavorati, Ricamati, Modificati e Unici.

8. T-Shirt stampate Americane, Sport, Gruppi Musicali, Hard Rock Cafè, Harley Davidson e altro

9. Pantaloni Cargo, con stampe Militari, Lunghi, Corti e Big Size

10. T-Shirt stampate Americane, Sport, Gruppi Musicali, Hard Rock Cafè – Harley Davidson

11. Maglie Ufficiali NBA, NFL, NHL, Baseball Vintage Originali

12. Calzature Converse All Star Vintage 1a Scelta

13. Calzature Anfibi Dr Martens – (Solo Autunno/Inverno)

14. Giacche e Giubbotti Adidas, Nike, Puma Vintage

15. Giubbotti Pelle, Giubbotti Moto, Giubbotti “Chiodo”, Ecc (Solo in Autunno/Inverno)

16. Giacche, Impermeabili, Giubbotti: Barbour, Burberry, Belstaff e Altro. (Solo in Autunno/Inverno)

17. Abbigliamento Militare, Pantaloni, Giubbotti, Field Jacket, Parka. … e molto altro.

18. Occhiali, Cappellini, Cinture, Borse

19. Patch e Altro per personalizzazioni

Sempre attento alle richieste del cliente e in continua evoluzione, GOOD vi aspetta tutti i giorni a Sora in via Campovarigno dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30 e sui social: FACEBOOK INSTAGRAM.

Aperto anche la domenica pomeriggio!













messaggio promozionale

guarda anche il video qui: