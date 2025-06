Sora – Giovanni Santabarbara insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica a L’Aquila | TG24.info

Alatri – Paziente muore di setticemia a causa di una peritonite non diagnosticata, due medici indagati Paziente muore a causa di una setticemia dovuta ad una appendicite non diagnosticata per tempo che si era trasformata poi in peritonite, due medici dell’ospedale di Alatri finiscono davanti al...

Filettino/Trevi nel Lazio – Carenza del medico di base, nota del consigliere provinciale Gianluca Quadrini “Senza medici di base la comunità è più fragile. Massimo impegno per dare risposte concrete”. Il tema della carenza dei medici di base continua a essere un’emergenza silenziosa, ma sempre...

Paliano – Michela aggredita di nuovo dall’ex, spinta giù dalle scale mentre era con le stampelle Non si è ancora spenta l’eco della prima violenta aggressione, che per Michela Humber, 19 anni, si apre un nuovo incubo. La giovane, che solo pochi giorni fa era stata...

Sora – Premio Teatrale “Sardellitti”: al via la visite guidate delle scuole presso l’ESEF-CPT Partirà martedì 3 giugno l’atteso programma di visite guidate per le scuole del territorio ciociaro presso la sede dell’ESEF-CPT (Organismo Paritetico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia) in...

Sora – Giovanni Santabarbara insignito dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica a L’Aquila (di Roberta Pugliesi) Un importante riconoscimento per una vita interamente dedicata al servizio dello Stato: Giovanni Santabarbara, originario di Sora, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della...

Trivigliano – “La Divina Parodia” incanta: giovani talenti in scena tra emozioni, risate e applausi Una serata indimenticabile al Teatro della Comunità in Dialogo, dove il sipario si è alzato su “La Divina Parodia”, spettacolo conclusivo del corso di teatro gratuito promosso dal Comune di...

Parata del 2 Giugno: Orgoglio per Tommaso D’Arpino e per la Nazione (di Irene Mizzoni) In tanti questa mattina hanno assistito, incollati al televisore, alla Parata Militare in occasione della Festa della Repubblica. Lo abbiamo fatto noi, e così molti in provincia...

Provincia di Frosinone – Festa della Repubblica, gli auguri del presidente Luca Di Stefano (VIDEO) Questa mattina il Presidente della Provincia di Frosinone, Luca Di Stefano, ha preso parte alla cerimonia ufficiale in occasione della Festa della Repubblica, svoltasi in Piazza della Libertà a Frosinone,...

Boville – Referendum, in tanti alla “Maratona contro l’astensionismo” Parco pieno di persone a Boville e un entusiasmo contagioso hanno animato l’iniziativa “Maratona contro l’astensionismo”, promossa dal comitato referendario locale congiuntamente allo Spi CGIL in vista del voto dell’8...