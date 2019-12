Sora – Farmacia comunale, si va a colpi di conferenze stampa ma i numeri non tornano

Le lettere di licenziamento indirizzate ai dipendenti della farmacia comunale di Sora sono arrivate da giorni. Lavoreranno fino alla fine del mese.

Gli utenti che si recano presso la farmacia di via Piemonte, basta farci un salto in qualsiasi momento, sono davvero tanti.

Del resto è evidente che la farmacia comunale è un vero punto di riferimento per la cittadinanza. Professionalità e competenza sono garantiti e i sorani apprezzano. La sempre crescente preoccupazione dell’opinione pubblica sta tutta qui: l’amministrazione De Donatis vuole rivoluzionare la gestione della farmacia e in Comune bisogna scegliere, adesso. Un consiglio comunale ad hoc pare sarà convocato per il 18 dicembre.

Il governo De Donatis è arrivato a ridosso delle scadenze e questo potrebbe essere un pericolo. Infatti, anche all’interno del gruppo del sindaco non tutti sarebbero d’accordo a trasformare la società farmacia da misto pubblico-privato a “in house”, inglobandola nella società Ambiente Surl. A prendere posizione contro questa scelta è stata una parte dell’opposizione che prima ha raccolto firme, tante, e poi si è riunita dando vita ad una conferenza stampa nella quale gli stessi consiglieri avrebbero spiegato che gli utili si attesterebbero sugli 80mila euro. Non sono pochi, dunque perchè cambiare?

Alla conferenza stampa dell’opposizione è seguita quella del sindaco che parlando di utili li ha ridottidrasticamente. Sarebbero appena 10mila euro l’anno. Se qualcuno in città cercava di chiarirsi le idee, forse ora ne capisce ancora meno. Forse sarebbe stato il caso di convocare sì, una conferenza, ma non per smentire le opposizioni ma piuttosto per informare la città per filo e per segno sul come stanno le cose. Magari facendo parlare chi la farmacia comunale la gestisce. E invece no. Ora è a quel consiglio comunale del 18 dicembre che tutti noi sorani guardiamo. Che succederà? Quale destino per la farmacia comunale? Il 2 gennaio 2020 sarà aperta? I dipendenti avrebbero impugnato il licenziamento. Non è buon segno.

In consiglio comunale il sindaco avrà la maggioranza? La consigliera Floriana De Donatis,ma non è l’unica, in uno degli ultimi consigli ha espresso chiaramente la propria contrarietà al modello gestionale “preferito” dal sindaco. Il tempo stringe la città non merita “altre” brutte sorprese.

Im