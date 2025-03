Sora – Due giornate dedicate alla microchippatura gratuita | TG24.info

Due giornate dedicate alla microchippatura gratuita di cani meticci. L’iniziativa è stata organizzata dalla Asl di Frosinone per i giorni di martedì 22 agosto e martedì 19 settembre presso l’ambulatorio veterinario di via Regina Elena a Sora, nel Distretto C.

Ogni utente potrà applicare il microchip a massimo tre cagnolini. L’inizio è previsto per le ore 14:30 fino alle ore 18:00. Un’iniziativa apprezzata realizzata con il patrocinio della Regione Lazio. Molte persone non sono ancora del tutto consapevoli dell’importanza cruciale del microchip e della registrazione dei propri amici a quattro zampe. Si tratta dell’unico modo per massimizzare le possibilità di ricongiungimento con il proprio animale in caso di separazione involontaria o se l’animale dovesse essere rubato. Identificazione e Registrazione sono l’unico sistema di tracciabilità disponibile per dimostrare il legame tra un animale da compagnia e il proprietario, aumentando notevolmente le probabilità di riunificazione in caso di separazione.

Rob. Pugl.