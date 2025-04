Sora – Disagio sociale ed emergenza abitativa, la giunta approva due importanti convenzioni | TG24.info

(di Roberta Pugliesi) La Giunta Comunale di Sora ha recentemente approvato due importanti convenzioni per contrastare il disagio sociale e l’emergenza abitativa sul territorio comunale, confermando l’impegno dell’ente nel supporto delle fasce vulnerabili della popolazione.

La prima convenzione riguarda il contrasto all’emergenza abitativa, rinnovando l’accordo con la Società San Vincenzo De Paoli del Lazio per l’anno 2025. Grazie a questa collaborazione, il Comune di Sora contribuirà con un massimo di 15.000 euro annuali per il reperimento e la gestione di alloggi destinati a famiglie in difficoltà. La convenzione mira a sostenere interventi tempestivi per le persone che vivono situazioni di precarietà abitativa e ad assicurare un supporto concreto alle famiglie in emergenza. L’iniziativa negli anni precedenti ha consentito di porre rimedio a varie – e purtroppo numerose – situazioni di emergenza abitativa per residenti nel Comune di Sora. Il finanziamento per questa convenzione è stato previsto nel bilancio di previsione 2025.

La seconda convenzione riguarda il servizio di Mensa Sociale e Dormitorio, una collaborazione consolidata con la Caritas Diocesana Sora – Cassino – Aquino – Pontecorvo, destinata alle persone in condizioni di grave disagio sociale. Il servizio include la distribuzione giornaliera di pasti caldi e l’accoglienza notturna di soggetti senza dimora presso la struttura situata in Via Costantinopoli. La Giunta ha deciso di rinnovare questa convenzione per il biennio 2025-2026, con un contributo annuale massimo di 15.000 euro, finalizzato a garantire il proseguimento e il potenziamento dei servizi destinati a contrastare la povertà estrema e la marginalità sociale