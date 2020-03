Sora – Coronavirus, il punto della situazione del sindaco

Aggiornamento emergenza Coronavirus da parte del sindaco di Sora Roberto De Donatis.

📎SITUAZIONE SANITARIA📎

Casi di contagio nella Regione Lazio

• 53 Roma

• 14 Latina

• 10 Frosinone

• 6 Viterbo

• 4 Rieti

• 1 caso a Sora si tratta di un uomo di 82 anni positivo al virus e in via di trasferimento all’ospedale “ Spaziani” o allo “Spallanzani”

• Effettuati 4 nuovi tamponi nel nostro nosocomio trattato nella tenda pre-triage di cui 1 caso sospetto come anche rivelato dalle risultanze della TAC effettuata sul paziente.

🌬SANIFICAZIONE DELLA CITTA’🌬

Il Sindaco Roberto De Donatis avvisa che l’opera di sanificazione straordinaria delle strade, prevista per stanotte nel centro storico, è stata posticipata alla mezzanotte di domani 17 marzo 2020. I lavori sono stati differiti a causa di uno slittamento dei tempi di consegna dei materiali necessari alle operazioni.

❌RISPETTO DELLE DIRETTIVE PREVISTE DAI DECRETI❌

Sono segnalati comportamenti non rispettosi delle prescrizioni dei decreti in materia di prevenzione del Coronavirus. La bella giornata non viene vista come l’occasione per restare a casa ma viene vista come l’occasione per uscire, ignorando quelle motivazioni fondanti che sono consentite dalla legge. I controlli saranno più stretti, sia da parte delle forze dell’ordine che della polizia municipale. Auspichiamo una maggiore responsabilità da parte di chi ancora fatica ad entrare negli schemi delle prescrizioni e dei divieti.

Intervento dott. Augusto Vinciguerra

Il Dott. Vinciguerra nel ringraziare medici, infermieri, ausiliari e personale sanitario dl SS. Trinità ha dichiarato che “i virus non hanno le gambe ma le gambe siamo noi, pertanto la raccomandazione è quella di stare a casa”.

Per quanto riguarda la situazione dell’Ospedale ha precisato che:

• Si stanno aumentando i posti della terapia intensiva del SS. Trinità che da 6 saranno portati a 9;

• Disponibilità di un reparto con 8/12 posti letto per pazienti in quarantena che presentano sintomi lievi del Coronavirus e non possono stare a casa;

• Tenda “Pre-triage” permette di far transitare i pazienti che, se sospettano il contagio, devono chiamare i medici di base e non presentarsi al pronto soccorso. Saranno i medici di base che penseranno ad intraprendere un certo percorso rendendolo sicuro nella fase di accertamento della positività al virus, accertamento che rende sicuro, in questo modo, tutto il nosocomio sorano.

• Il SS. Trinità funziona e funziona in sicurezza, lavora per gli interventi ai malati oncologici, per i traumi e le urgenze. Vengono trattati in sicurezza anche i bambini che dovessero ammalarsi per qualsiasi motivo. Massima garanzia di sicurezza.

• Ottimo lavoro dei medici di base del territorio.

• Effettuati circa 100 tamponi sul nostro territorio, di cui forse 7/8 sono positivi e non sono mai transitati nel nostro nosocomio che resta un posto sano e sicuro.