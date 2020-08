Sora – Coronavirus, grande affluenza al Drive in: oggi effettuati 112 tamponi

Continua il lavoro degli operatori ASL all’ospedale di Sora. Nella mattinata di oggi hanno terminato l’attività intorno alle 15. Ciò per consentire a tutti coloro che si sono recati al drive in, attivo dalle 9 alle 13, di effettuare il tampone.

Come nella giornata di martedì, sono state tantissime le persone di rientro dalle vacanze che si sono messe in fila al SS. Trinità. Oggi sono stati eseguiti ben 112 tamponi, come ha precisato al nostro giornale il dottor Massimo Menichini, direttore sanitario ospedaliero C.

Il direttore ha anche sciolto i dubbi di cittadini che hanno sollevato delle rimostranze di fronte all’accesso più rapido di alcuni. “Si tratta – ha spiegato il dottor Menichini – o di casi che risultano già prenotati all’Igiene e Sanità Pubblica o comunque che hanno priorità per serie motivazioni, come ad esempio per motivi epidemiologici”.

Il drive in a Sora è attivo dal 25 di agosto nei giorni pari. Il prossimo appuntamento è per il 29. Molto probabilmente, vista l’elevata affluenza, il servizio potrebbe essere esteso anche alla prossima settimana. Ricordiamo che oggi nella Asl di Frosinone si sono registrati undici casi e di questi uno con link dalla Sardegna e sei dalla Puglia.

A Sora oggi il sindaco ha annunciato un nuovo caso positivo. In totale salgono a 46.

FraM

Link utile: https://www.salutelazio.it/nuovo-coronavirus

