Sora – “Contro la Guerra, per la Pace e per il Disarmo”, giovedì dibattito promosso dal Circolo Gramsci | TG24.info

Il circolo A. Gramsci di Sora insieme alla segreteria provinciale del PRC/Se, organizza per giovedì 19 maggio presso il locale Retro Vicolo, un dibattito che darà la possibilità di approfondire la tragedia della guerra in Ucraina, tutte le implicazioni e le conseguenze che porta con sé.

“Lo faremo – spiegano dal Circolo – dal punto di vista di quelle forze politiche e sociali, che dentro e fuori dal parlamento hanno praticato una decisa opposizione verso le politiche guerrafondaie governative, contro l’ invio delle armi e dell’aumento delle spese militari, che rischiano di provocare una pericolosa escalation del conflitto, facendosi promotrici di una richiesta di pace e diplomazia, che al contrario di ciò che accade in parlamento, dove trova scarsa rappresentazione, nella nostra società sembra essere maggioritaria.

La deputata Simona Suriano del gruppo parlamentare Manifesta (Prc, DEMA, potere al popolo) Eleonora Forenza della direz. Naz. Prc, che da europarlamentare è stata in Donbass nel 2018, Nevia Borgia segretaria Provinciale del Prc, Ivano Alteri Presidente provinciale Anpi, daranno vita al dibattito moderati da Elena Mazzoni responsabile nazionale ambiente Prc. Avremo il piacere di ospitare il Dott. Yousef Salman, presidente della comunità palestinese di Roma e del Lazio, la cui testimonianza sulle sofferenze del suo popolo, ci ricorderà che sono molte le guerre, e per tutte vogliamo avanzare la richiesta di pace e diplomazia. Auspichiamo la massima partecipazione da parte di movimenti, associazioni, partiti, sindacati e cittadine/i comuni per iniziare a ragionare su come far sentire forte la nostra richiesta di pace e disarmo”.

Sarà possibile seguire l’ evento in streaming dalle pagine Facebook nazionali e provinciali del Partito della Rifondazione Comunista.