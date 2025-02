Sora – Consiglio comunale, l’Ente aderisce al Gal Verla | TG24.info

(di Roberta Pugliesi) Poco meno di tre minuti: è questo il tempo durante il quale è stato possibile ascoltare con chiarezza il consiglio comunale di Sora convocato per questa mattina. Il nuovo impianto della sala consiliare, tanto atteso e decantato, torna a dare i soliti problemi.

L’assessore delegato Loreta Altobelli aveva appena iniziato a presentare la relazione dell’unico punto all’ordine del giorno, relativo all’adesione al Gal Verla, quando all’incirca al terzo minuto, il solito riverbero ha reso difficoltoso l’ascolto per chi seguiva i lavori in streaming. Poco chiari, quindi, gli interventi di Cerqua e Mosticone. Il Comune di Sora comunque fa ufficialmente parte del Gal Versante Laziale del parco Nazionale d’Abruzzo (Gal VerLa). Lo ha deciso questa mattina con un voto unanime. “Entrare a far parte del Gruppo di Azione Locale presieduto dall’architetto Loreto Policella rappresenta un importante traguardo e una grande opportunità per la nostra Amministrazione comunale. Si tratta, infatti, di un’ulteriore possibilità per noi di poter partecipare a bandi attraverso cui ottenere finanziamenti utili a rilanciare l’economia e le tipicità del nostro territorio. Ringrazio l’intera l’Assise civica per aver compreso l’importanza di questa scelta”, ha detto il sindaco Luca Di Stefano.