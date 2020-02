Sora – Con 25 milioni di euro sarà “ristrutturato” l’ospedale Santissima Trinità (video)

Sarà ristrutturato l’attuale ospedale “Santissima Trinità” di Sora, non verrà creato un nuovo ospedale. E’ questa sostanzialmente la notizia che il direttore generale dell’Asl, Stefano Lorusso, ha reso pubblica in occasione dell’incontro organizzato presso l’aula magna “Polsinelli” dell’Università Tor Vergata a Sora, in località Marciano. Lo stanziamento regionale, reso possibile sarà strutturale, dal punto di vista della strumentazione e anche dal personale, con la creazione di nuovi posti letto.

L’evento sindacale, promosso dalla CGIL di Frosinone e Latina, aveva come tema “Il nuovo ospedale di Sora, per il rilancio della sanità pubblica provinciale”.

L’intento, alla presenza dei vertici sindacali e politici regionali, oltre che una forte rappresentanza del sistema sanitario della provincia di Frosinone, a partire dal direttore generale dell’ASL Stefano Lorusso, era quello di mettere al centro della discussione a pochi giorni dall’uscita del Lazio dal Commissariamento per la Sanità, proprio una struttura di grande importanza strategica come l’ospedale di Sora, che dunque non sarà sostituito da un nuovo ospedale, ma bensì verrà ristrutturato e reso una struttura all’avarguardia per quanto concerne la richiesta sanitaria nazionale.

Nel servizio, realizzato da Paolo Peticca, con le interviste di Vincenzo Caramadre, il direttore generale ASL Stefano Lorusso, il Segretario Generale CGIL Frosinone-Latina, Anselmo Brighanti, e il presidente del Consiglio regionale, Mauro Buschini.

Alessandro Andrelli