Sora – Comunali: Eugenia in un post lancia il progetto dell’ “Hub alla Stazione” | TG24.info

Così in un post su Facebook la candidata sindaco Eugenia Tersigni.

“Quante opportunità sono state perse in passato? Quanti treni sono passati senza che ci siano state capacità, visione, competenza per coglierli al volo? Non possiamo più permettercelo!

A partire da subito, grazie ai fondi del Recovery che già dai prossimi mesi arriveranno e con idee concrete e progetti realizzabili come l’HUB DELLA STAZIONE.

Ma cosa sarà l’HUB?

Oggi Sora ha una mobilità faticosa di cui risentono in particolare i giovani e gli anziani. Il nostro territorio può invece diventare un importante centro di mobilità per tutta l’area del basso Lazio e i territori Abruzzesi, Molisani e Campani.

Si pone quindi una sfida: quella di realizzare un luogo di interscambio, che sia il punto centrale per lo sviluppo commerciale e turistico di Sora.

Grazie al nuovo HUB che sarà costruito presso la Stazione, legandolo alle nuove tecnologie, andremo ad ospitare anche i collegamenti nazionali (Flixbus, Tua, ecc… ) mettendoli in collegamento con i servizi di trasporto territoriali, navette e bus, ma anche servizi di bike sharing per i luoghi turistici di Sora e dell’intero territorio.

Il progetto prevede una riqualificazione urbana di tutta l’area, una serie di piccole funzioni ed attività commerciali. L’HUB includerà una serie di servizi legati alla mobilità ciclabile ed al turismo; una ciclostazione con parcheggio per biciclette, una sharing station per veicoli quali scooter elettrici e biciclette ed un punto informativo.

L’intero complesso sarà strutturato con servizi digitali come ad esempio parcheggi intelligenti per autobus per il servizio di occupazione da parte dei soggetti che utilizzeranno l’HUB (Navette, veicoli, Taxi ecc.).

Un progetto strategico e ambizioso che restituirà a Sora la centralità socio economica che merita“.

