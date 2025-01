Sora – Cantiere via Trecce, giovedì la riapertura di un tratto della strada | TG24.info

Da metà della prossima settimana (indicativamente giovedì 11 luglio) verrà temporaneamente riaperto il tratto di strada di via Trecce che va dall’asilo alla pompa di benzina e che in questo momento è interessato a dei lavori di rifacimento della condotta idrica. Lo fa sapere il Comune di Sora.

Si tratta – si legge in una nota del Comune – di un’opera fondamentale per la città e su cui si sta lavorando alacremente per la posa delle nuove tubazioni e per gli allacci delle utenze, grazie ad un finanziamento complessivo di 350.000 euro della Regione Lazio ottenuto dal Comune di Sora. Come da cronoprogramma di Acea, tra martedì e mercoledì della prossima settimana le squadre di operai al lavoro termineranno il tratto della condotta che va dall’asilo alla pompa di benzina, mentre per quello che va dalla ferrovia all’asilo si stanno realizzando i nuovi allacci delle utenze, per la cui messa in opera saranno impiegati circa quindici giorni. La riapertura temporanea di un primo tratto (salvo imprevisti dovuti alle condizioni meteo), a cui seguirà quella del secondo in attesa di concludere l’intera opera, certamente farà sì che saranno limitati i disagi per tutti i cittadini. Un’opera che sta richiedendo del tempo poiché era necessario anzitutto lavorare sui sotto servizi e dunque nel tratto di strada interessato hanno prima operato i lavoratori della fibra e, solo in un secondo momento sono intervenute le squadre di Acea. Questo per evitare di asfaltare e poi di nuovo perforare.

“Ci rendiamo perfettamente conto del disagio arrecato, come accade ogni qual volta ci siano dei cantieri aperti, ma le squadre al lavoro stanno facendo il possibile per limitarli. – ha commentato l’assessore Francesco De Gasperis – La mossa studiata con Acea di riaprire temporaneamente un tratto di strada in maniera alternativa, prima della conclusione dei lavori, sarà utile a ridurre le difficoltà per tutti i sorani e per quanti ogni giorno gravitano sulla nostra città. Del resto l’opera che stiamo portando avanti, e per cui va il ringraziamento alla Regione Lazio per il finanziamento ottenuto, era assolutamente necessaria nell’ottica di una città che sia rinnovata e più funzionale sotto ogni profilo”.