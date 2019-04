Sora – Cammino di Canneto, venerdì la presentazione

Venerdì 26 aprile alle 11.30 presso la Curia Vescovile si terrà la Conferenza Stampa di presentazione dei lavori di mappatura del Cammino di Canneto che si terrà venerdì 26 aprile alle 11.30 presso la Curia Vescovile di Sora. Interverranno: S.E. Mons. Gerardo Antonazzo e il Presidente della Fondazione del Cammino di Canneto, prof. Lucio Meglio.

I percorsi del Cammino sono stati ideati lo scorso anno dal prof. Lucio Meglio e dal Rettore del Santuario di Canneto, don Antonio Molle, assieme ai responsabili delle tradizionali Compagnie, ricalcando i percorsi storici che centinaia di pellegrini hanno attraversato lungo i secoli. Per venire incontro alle esigenze turistiche di chi percorre i Cammini delle Fede, sono state tracciate cinque direttrici principali: la Via di Comino, la Via del Melfa, la Via dei Santi, la Via dell’Abruzzo e la Via Molisana. In questi ultimi mesi sono state mappate e segnate le prime due vie quelle ricadenti nel territorio diocesano di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, che saranno oggetto dell’inaugurazione. I lavori sono stati volontariamente eseguiti dall’Associazione Escursionistica “Caminando en grupo” che li ha eseguiti con dedizione e professionalità.