Sora – Cammino di Canneto, presentata la mappatura (video)

Stamane presso la curia vescovile di Sora si è tenuta la conferenza Stampa di presentazione dei lavori di mappatura del Cammino di Canneto.

Ad intervenire S.E. Mons. Gerardo Antonazzo e il Presidente della Fondazione del Cammino di Canneto, prof. Lucio Meglio.

I percorsi del Cammino sono stati ideati lo scorso anno dal prof. Lucio Meglio e dal Rettore del Santuario di Canneto, don Antonio Molle, assieme ai responsabili delle tradizionali Compagnie, ricalcando i percorsi storici che centinaia di pellegrini hanno attraversato lungo i secoli. Per venire incontro alle esigenze turistiche di chi percorre i Cammini delle Fede, sono state tracciate cinque direttrici principali: la Via di Comino, la Via del Melfa, la Via dei Santi, la Via dell’Abruzzo e la Via Molisana. In questi ultimi mesi sono state mappate e segnate le prime due vie quelle ricadenti nel territorio diocesano di Sora, Cassino, Aquino, Pontecorvo, che saranno oggetto dell’inaugurazione.

Guardate il nostro servizio video.