Sora – Bruni su Pnrr: “Date a Cesare quel che è di Cesare” | TG24.info

“Poco e niente. Si poteva fare molto di più”. Fondi e progetti per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Comune di Sora: l’ex delegato al lavori pubblici dell’amministrazione De Donatis, Massimiliano Bruni, interviene nel dibattito dopo l’articolo che abbiamo pubblicato qualche giorno fa (leggi qui) per precisare come progetto e finanziamento per la sistemazione della trafficata tangenziale Schito – Colle D’Arte – attualmente in uno stato penoso – siano frutto del lavoro di altri.

“A seguito della pandemia e dei maggiori costi del materiale tutti i Comuni hanno beneficiato di un ulteriore 10% in più. L’attuale finanziamento raggiunge quasi 1,2 Ml di euro. L’ex dirigente Gemmiti (senza mai aver avuto la titolarità ne’ prima e ancor di più oggi!) non può in nessun modo insieme al primo cittadino prendersi meriti amministrativi e politici di un lavoro portato avanti con serietà e puntualità dal sottoscritto nell’esclusivo interesse della Comunità locale”. Si tratta di una strada con una notevole affluenza.

L’estensione del tracciato stradale è pari a 3500 metri e, nel complesso, l’opera è di rilevante importanza per la città di Sora ed i comuni limitrofi. La Schito-Colle d’Arte costituisce un’arteria fondamentale per la viabilità di servizio delle aree comunali. In particolare, la dorsale stradale mette in collegamento, da un lato, la superstrada “Sora-Ferentino” con direzione A1 sulla Roma-Napoli e, dall’altro lato, va ad innestarsi con la Superstrada “Sora-Cassino” e “Sora-Avezzano”, costituendo di fatto un’infrastruttura cerniera tra Lazio ed Abruzzo. La Schito-Colle d’Arte quotidianamente è attraversata ed utilizzata da un flusso veicolare medio di 3500 veicoli, raggiungendo un traffico regolare annuo di circa 1.300.000 veicoli.

Quindi la stoccata finale di Bruni: “In generale hanno sempre il brutto vizio di non ricordare le attività svolte dalla precedente amministrazione, anche i miei ex colleghi, prendendosi meriti altrui. Molto di quello che di buono si sta facendo oggi in città è il frutto del lavoro passata amministrazione. Abbiano un po’ di dignità”.

Roberta Pugliesi