Sora – Alluvione in Emilia Romagna, il prezioso contributo della Protezione Civile | TG24.info

Alluvione in Romagna: il Comune di Cervia ringrazia la Protezione civile del Lazio con i volontari di Sora partiti nei giorni scorsi per aiutare le popolazioni messe in ginocchio dal fango.

“Il Meteo per fortuna ci sta dando una grossa mano”, scrivono sulla pagina social i ragazzi di Sora che sotto il coordinamento del C.O.C di Cervia organizzano le attività di intervento con la colonna mobile del Lazio: 52 uomini tra ingegneri, tecnici e volontari che è a Cervia per dare aiuto. I volontari stanno provvedendo allo svuotamento delle aree allagate ed in particolare stanno agendo sulle Saline per far defluire le acque il più velocemente possibile.

“Purtroppo questa zona è in quota più bassa e per questo le acque continuano a raccogliersi in questo luogo – spiegano dal Comune di Cervia -. Continuamente senza interruzione si lavora per liberare l’area delle Saline dall’enorme massa d’acqua confluita, per mettere definitivamente in sicurezza l’abitato, i cittadini e le aziende che incidono sull’area in criticità. La Colonna mobile del Lazio e i Vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza della nostra città”.

Roberta Pugliesi