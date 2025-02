Sora – Allarme usura: tante denunce attraverso lo sportello | TG24.info

(di Roberta Pugliesi) “L’usura sorana è praticamente gestita dagli zingari e la gente ha ancora paura a rivelarsi vittima”. Lo afferma l’avvocato Rosalia Bono dell’Associazione “Frosinone Antiusura”.

Circa una ventina i casi di cui lo sportello si è occupato negli ultimi tempi, un numero sicuramente elevato ma non del tutto esaustivo rispetto alla reale portata di un fenomeno che preoccupa in maniera sempre maggiore. Ed è anche alla luce di questo che resta in attività a Sora lo sportello antiusura. Lo ha stabilito la giunta comunale nel corso di una riunione della scorsa settimana. L’esecutivo ha accolto la proposta dell’Associazione “Frosinone Antiusura” per l’attivazione dello sportello per il periodo 2023 – 2024, a titolo gratuito.

“Operiamo con convenzioni su Sora, Isola del Liri, Castelliri e Broccostella. Tuttavia l’accreditamento con la Regione Lazio e la Prefettura di Frosinone ci consente di operare in tutto il territorio regionale – continua l’avvocato -. Seguiamo casi di estorsione e usura anche nel sud della provincia, in particolare su Cassino e Formia, dove il fenomeno è sicuramente più esteso. Ed è per questo che stiamo iniziando una collaborazione più stretta con le forze dell’ordine locali. Devo riconoscere che il comandante della locale Compagnia dei Carabinieri Domenico Cavallo, fra tutti, è quello più attento ed interessato a tale contrasto”. Senza dimenticare l’azione incisiva condotta di recente dalla Questura di Frosinone che proprio su questo fronte ha operato con efficacia al fianco di vittime di usura perpetrata proprio da alcuni esponenti di un clan Sinti. “Finora grazie anche al progetto Usus, appena conclusosi, è stato possibile incontrare ascoltare e conoscere circa una ventina di casi – continua Bono -. Come spesso succede però occorre del tempo per verificarne la veridicità e l’attendibilità dovendo ricostruire vicende che quando giungono a noi sono oramai incancrenite, vetuste, contorte ed irreparabili”. L’associazione ha in cantiere progetti di formazione ed informazione negli istituti scolastici di Sora, due stanno per partire.