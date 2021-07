Sora – Al via il progetto Women for Women grazie alle associazioni Risorse Donna e Rise Hub | TG24.info

Sora – Prevenzione e contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere. Con questo leit motiv l’Associazione Risorse Donna, attraverso la gestione del Centro Antiviolenza Stella Polare Distretto C, avvia il progetto “Women for Women-Casa per diritti delle donne”.

L’Associazione di Sora infatti, unitamente alla collegata Casa Rifugio, è vincitrice del più ampio progetto “I luoghi delle donne” con cui la Regione Lazio riconosce il ruolo fondamentale delle realtà che operano nella conservazione e nella promozione delle storie e della cultura delle donne, nell’azione di sostegno della libertà femminile. Il progetto si propone con una forte valenza innovativa, poiché sul territorio della provincia non esistono strutture, luoghi, spazi dedicati al pensiero femminista e alla promozione dei diritti delle donne, specie di quante hanno subito soprusi di vario genere. L’approccio, basato sullo studio e sulla condivisione dei percorsi, permetterà di portare attività culturali nelle città patrocinanti di Sora, Cassino e Atina. In tal senso, sabato 10 e domenica 11 luglio, presso l’Auditorium “Vittorio De Sica” di Sora si svolgeranno le prime due giornate dei workshop formativi “EquaLab”, laboratori per la promozione dell’uguaglianza di genere a cui faranno seguito altri incontri nella città di Cassino, realizzate in collaborazione con l’Associazione Rise Hub. “Ogni sessione – spiegano le due associazioni – permetterà di sperimentare metodologie e strumenti innovativi di educazione non formale, dando l’opportunità alle persone partecipanti ed alle loro organizzazioni, ad operatori/trici giovanili ed attivisti/ste, di apprendere metodi e strumenti sulle questioni di genere”. Per partecipare è necessario procedere all’iscrizione attraverso i seguenti contatti: 379 1032310 oppure casadelledonne@risorsedonna.org.

Caterina Paglia