Sora – Al Centro trasfusionale del SS. Trinità l’iniziativa “Salva una vita dona un sorriso” | TG24.info

Nella giornata del 4 Dicembre presso il Centro Trasfusionale dell’ospedale Santissima Trinità di Sora si è svolta una bellissima giornata intensa e piena di emozioni, organizzata dal Segretario Nazionale Area Centro Massimo De Vita, dal Vice Segretario Nazionale Area Centro Alessandro Capizzi e dal Presidente Regionale Lazio Pasquale Chiacchio dell’associazione sindacale italiana dei militari Sindacato Itamil Lazio Esercito.

L’iniziativa prende il nome di “Salva una vita, dona un sorriso”, in collaborazione con l’associazione culturale l’Italia S’e Desta, in piena sinergia con AVIS SORA Comunale di Sora e l’associazione AMI.stà Amici del SS.ma Trinità ODV.

“Ringrazio – ha detto il presidente Chiacchio – tutti i partecipanti del Comitato Itamil Lazio e del Sindacato Itamil che hanno contribuito alla donazione di un offerta volontaria per l’acquisto di giochi e materiale scolastico destinati all’ospedale Bambino Gesù di Roma. Ringrazio il Comitato Itamil Campania per la donazione delle targhe in ceramica distribuite alle autorità locali. Ringrazio gli amici del 41esimo, in particolare all’amico Mario Di Stefano, per aver aderito alla donazione di sangue e per aver donato dei giochi destinati all’ospedale Bambin Gesù.

Infine ringrazio le autorità locali presenti Il Consigliere Regionale Lazio Onorevole Loreto Marcelli ed il Sindaco di Sora Dott. Luca Di Stefano per la loro vicinanza”.