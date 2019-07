Sora – Acque avvelenate, sequestrata la discarica di Ara Frocella: sotto accusa due dirigenti comunali

Stamattina il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (N.I.P.A.A.F.) del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone e la Polizia Provinciale di Frosinone hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal P.M. Alfredo MATTEI in servizio nella Procura presso il Tribunale di Cassino, che ha disposto il sequestro della discarica comunale di Sora località “Ara Frocella”.

Il procedimento penale, a carico di due dirigenti del Comune di Sora, ipotizza i reati di inquinamento, omessa bonifica e avvelenamento di acque.

I consulenti tecnici hanno accertato che il sito, destinato originariamente a discarica di rifiuti urbani è stato poi anche utilizzato come deposito per i cd sovvalli, provenienti dall’impianto SAF di Colfelice, nonostante le caratteristiche idrogeologiche non idonee e disattendendo le previsioni di legge ed il parere contrario emesso dalla Regione Lazio.

Le opere emergenziali di messa in sicurezza, fondate su studi idrogeologici errati, non hanno garantito l’isolamento tra il corpo della discarica ed il territorio circostante, favorendo, in questo modo, un continuo interscambio di acqua tra il fondo della discarica ed le falde acquifere circostanti nonché, un incremento di produzione del percolato il quale, fuoriuscendo a valle della discarica, ha contaminato terreni e corsi d’acqua limitrofi. La mancata attivazione delle operazioni di bonifica e di adeguati interventi di messa in sicurezza ha fatto si che gli effetti negativi permanessero nel corso degli anni.

I consulenti tecnici, visti gli atti adottati dal Comune, hanno affermato il mancato avvio delle operazioni di bonifica del sito evidenziando come le attività emergenziali di messa in sicurezza, realizzate tra il 2001 ed il 2007, non siano riuscite a fronteggiare la contaminazione della falda acquifera sottostante e la continua produzione di percolato; una parziale caratterizzazione dell’area nonché la saltuaria asportazione del percolato sono le uniche attività svolte sul sito.

In base ai campionamenti effettuati da ARPA LAZIO è stato possibile determinare gli effetti che la fuoriuscita del percolato ha prodotto sulle acque di falda: è stata così accertata la presenza di arsenico, nichel, selenio, solfati, piombo e cromo in concentrazioni molto elevate.

Tale contaminazione ha determinato un deterioramento delle acque tale da non poter essere più destinate alla produzione di acqua potabile e o all’utilizzo nell’agricoltura.

Pertanto la Procura di Cassino ha disposto il sequestro della discarica, mediante Decreto con prescrizioni finalizzate alla bonifica del sito, e indagando, per i reati di inquinamento, omessa bonifica e avvelenamento di acque, i dirigenti che si sono susseguiti alla guida del competente settore del Comune di Sora.