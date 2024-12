Soccorso Alpino – I consigli della Gdf per la sicurezza e la prevenzione nelle escursioni in montagna | TG24.info

La montagna, con la sua bellezza, può essere affascinante e stimolante, ma allo stesso tempo è un ambiente che presenta molte insidie, soprattutto se non si è preparati adeguatamente.

Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, attivo nel Lazio dal 2022 con la Stazione SAGF di Antrodoco, ha il compito di intervenire in situazioni di emergenza in media ed alta montagna, ambiente impervio o in zone non antropizzate, assicurando l’espletamento delle funzioni di polizia giudiziaria, al verificarsi degli eventi emergenziali e di soccorso.

Recentemente, i finanzieri specializzati SAGF sono intervenuti in alcuni interventi di soccorso, portati a termine con competenza e tempestività, scongiurando conseguenze nefaste. Escursionisti che hanno perso l’orientamento a causa del repentino cambiamento delle condizioni meteo, ovvero che, per la mancanza di conoscenza del tipo di terreno, utilizzavano attrezzatura non adatta al tipo di attività che stavano svolgendo.

È importante dunque conoscere bene il terreno su cui si cammina e scegliere il tipo di escursione in base alle proprie capacità fisiche ed all’esperienza.

Ma non sono solo gli elementi naturali a rendere la montagna pericolosa. Il rischio maggiore può derivare dalla nostra stessa impreparazione. Non avere un equipaggiamento adeguato, non essere fisicamente pronti o non avere le competenze necessarie per affrontare un’escursione in montagna può essere fatale.

Un aspetto fondamentale da non dimenticare mai è la pianificazione dell’escursione. Prima di partire è opportuno parlare con qualcuno sull’itinerario che si vuole intraprendere, informarsi sul percorso, sulle condizioni della montagna e consultare le previsioni meteo.

Le condizioni meteo, per esempio, possono cambiare rapidamente, passando dal sereno al maltempo in pochi minuti. Pioggia, nebbia, vento forte e temperature che calano improvvisamente sono eventi che possono accadere anche nei giorni più soleggiati, mettendo a rischio la nostra sicurezza.

Uno dei principali pericoli della montagna è rappresentato dal rischio di smarrirsi. In un ambiente naturale, dove i sentieri non sono sempre segnati con chiarezza o possono essere interrotti, è facile perdere l’orientamento, specialmente quando si è lontani dalle zone più frequentate. In questo caso, la prevenzione è fondamentale. Portare sempre con sé una mappa aggiornata, un compagno di escursione e un GPS sono strumenti essenziali per non perdere la rotta.

Quindi, da parte del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, che nel 2025 festeggerà il 60° Anniversario della sua fondazione, così come per gli altri operatori del soccorso in montagna (CNSAS, VV.FF.), è importante svolgere anche un adeguato e scrupoloso lavoro di prevenzione, sensibilizzando la popolazione sull’importanza della sicurezza, per garantire che le escursioni e le attività in montagna possano essere vissute nel rispetto delle regole e della prudenza.