Settefrati – Proseguono senza sosta i lavori di messa in sicurezza sul tratto che conduce a Canneto

Una promessa è una promessa!

E il sindaco Riccardo Frattaroli è riuscito a mantenerla per i cittadini e i pellegrini, ottenendo la messa in sicurezza del tratto Don Bosco, situato sulla strada provinciale 103 Settefrati-Canneto.

Gli interventi, iniziati lo scorso 3 aprile, proseguono senza sosta, nonostante il maltempo e il primo cittadino assicura l’inaugurazione ufficiale mercoledì 1 maggio, in occasione dell’anno mariano.

“La nostra cara Valle di Canneto – spiega Frattaroli – sarà fruibile a tutti per il primo maggio, come garantito precedentemente. E’ stata dura, ma l’impegno e la determinazione dell’Amministrazione che rappresento hanno contribuito a rendere possibile tale risultato. Colgo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, l’ingegner Wanda D’Ercole, Direttore Regionale per le Infrastrutture e Politiche Abitative, che ha saputo interpretare, in tempi record, l’esigenza dell’Amministrazione settefratese di rendere sicura, molto più di prima, l’arteria Don Bosco-Canneto, ricadente nel Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise. Un grazie va anche alla direzione tecnica del Genio Civile di Cassino e, in particolare, nella persona del geometra Domenicone, insieme al quale ho controllato che venisse rispettato il cronoprogramma. Un ringraziamento va, infine, alla struttura tecnica del Pnalm per i sopralluoghi e i relativi nulla osta che ci hanno condotto a questo importante esito. Ora non resta che attendere il 1 maggio, giorno di festa e di preghiera al quale sono tutti invitati”.

Caterina Paglia