Settefrati – Lo storico tiglio eletto monumento nazionale e piazza Venturini verso la riqualificazione e messa in sicurezza | TG24.info

Messa in sicurezza e riqualificazione per il tiglio elevato ad albero monumentale nazionale in Piazza Venturini, già Piazza dei Preti. Circa 300 anni di storia per un albero intorno al quale si sono consumati incontri e discorsi di natura politica, sociale e religiosa che negli scorsi anni ha rischiato di essere abbattuto perché danneggiato dal vento e malato. Ma il sindaco Riccardo Frattaroli si è battuto per riportarlo all’antico splendore.

A quanto pare infatti, l’ostinato primo cittadino di Settefrati, è riuscito ad ottenere risultati grazie ad un finanziamento regionale pari a circa 40 mila euro. “Proseguono gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione dell’intera area in Piazza Venturini e del nostro storico tiglio, monumento nazionale – ha sottolineato il sindaco Riccardo Frattaroli -. I lavori sono ben mirati per la risoluzione delle radici dell’albero che fuoriescono dalla pavimentazione della piazza, rendendo difficoltoso il transito pedonale. In attesa di ulteriori contributi regionali, siamo ora in attesa di un sopralluogo da parte di un tecnico ed un agronomo della Regione Lazio per analizzare la location e lo stato di salute del nostro amato tiglio, simbolo storico, religioso, politico e naturalistico, intorno al quale avvenivano intensi confronti e si prendevano importanti decisioni. L’intera area sarà riqualificata e tornerà ad essere la piazza ideale per condividere pensieri leggeri e non”. Caterina Paglia