Settefrati – La Basilica minore di Canneto eretta a Santuario Regionale. Ecco il decreto della Conferenza Episcopale | TG24.info

La Basilica di Canneto diventa Santuario regionale. La Diocesi di Sora ha reso noto il testo del decreto con cui all’unanimità i vescovi della Conferenza Episcopale Laziale hanno insignito il luogo sacro di Settefrati del nuovo titolo.

Nel decreto si legge: “…Considerato il numero rilevante dei fedeli e di pellegrini che accedono al Santuario specialmente durante il giorno della festività mariana del 22 agosto, come in altri giorni cari alla pietà popolare; esaminata la richiesta avanzata da S.E. Mons. Gerardo Antonazzo, Vescovo della diocesi di Sora­ -Cassino-Aquino-Pontecorvo, il 3 maggio 2024; visti i cann. 1230 e 1232-1234 C.I.C. ed i nn. 137-138 dell’Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana (decr. N. 753/05 del 1° settembre 2005); con il voto unanime dei Vescovi della Conferenza Episcopale Laziale riuniti in Assemblea il 17 giugno u.s..; nell’intento di dare un assetto giuridico più appropriato a questo importante luogo di culto; in qualità di Vice Presidente della Conferenza Episcopale Laziale a norma dell’art. 5 del Regolamento della Conferenza Episcopale Laziale, decreto che la Basilica Minore di Maria SS.ma di Canneto sia insignita del titolo di santuario regionale” in calce la firma del vicepresidente della Conferenza Episcopale Laziale, monsignor Mariano Crociata.

Nel provvedimento ecclesiale si ricorda anche che il Santuario diocesano di Maria SS.ma Di Canneto, sito nel Comune di Settefrati (FR), diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, da più di un millennio è centro di profonda devozione mariana per le popolazioni del Basso Lazio, nonché meta di pellegrinaggi per i fedeli provenienti da altre regioni italiane, quali Abruzzo, Campania e Molise. Recentemente è stato elevato a Basilica Minore con Decreto del Dicastero (allora Congregazione) per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il 17 giugno 2015.

Cesidio Vano