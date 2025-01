Settefrati – In 25mila al pellegrinaggio della Madonna di Canneto, Frattaroli ringrazia le forze dell’ordine | TG24.info

Cinque giorni dedicati alla Madonna di Canneto da incorniciare, dopo la lunga pandemia e soprattutto per l’ottima macchina organizzativa. Oltre 25mila pellegrini provenienti da tutta l’Italia e non solo, hanno sostato e pregato, insieme a numerosi escursionisti, con il vescovo Gerardo Antonazzo presso la Basilica della Madonna di Canneto.

Un santuario, ma soprattutto un luogo di montagna che da sempre attrae milioni di turisti da ogni parte del mondo.

“Sono lieto di poter dire che finalmente la Procura e la Questura hanno lavorato in sinergia ottenendo un buon risultato – ha sottolineato il sindaco di Settefrati Riccardo Frattaroli -, ma molto ancora ci sarà da fare per curare al meglio l’accoglienza dei sempre più numerosi pellegrini ai quali va garantito un concreto piano per la sicurezza e la sanità, in modo tale da portare avanti fede e tradizione. Purtroppo, anche in questa occasione è venuto a mancare un coordinamento da parte della Regione Lazio, alla quale presenterò un progetto ideale per i fedeli ed i turisti da accogliere.

Nel frattempo mi permetto di elogiare il Comandante della Compagnia di Sora Domenico Cavallo per aver saputo condurre a buon fine l’atteso evento in collaborazione con i Carabinieri del comprensorio, gli agenti della Finanza, la Polizia e la Polizia Locale, i Volontari della Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, la Misericordia di Roccasecca, i Guardiaparco e i Carabinieri Forestali del territorio. Ringrazio anche i sindaci e gli amministratori presenti.

Che dire, è stata sicuramente un’ottima ripartenza, ma occorre ancora un vero supporto dalla Regione Lazio per i piani di sanità e sicurezza. Se ne parlerà a breve attraverso un day after con militari, forze dell’ordine ed amministratori”.

Caterina Paglia