Servizio idrico – Domani niente acqua a Cassino e in 5 Comuni del Cassinate | TG24.info

Oltre alla Città Martire sono interessati i centri di Acquafondata, Conca Casale, San Vittore del Lazio, Vallerotonda e Viticuso.

CASSINO

Il gestore idrico, Acea Ato 5, ha comunicato che lunedì 23 giugno si verificherà una sospensione idrica programmata nel comune di Cassino, che interesserà, dalle ore 08:00 alle ore 13:00, le seguenti zone interessate sono le seguenti: piazza Abate Rea, piazza Antonio Gramsci, piazza Carlo Restagno, via Abate Aligerno, via Abate Desiderio, via Amerigo Vespucci, via Andrea Mantegna, via Benvenuto Cellini, via Berlino, via Berlino Zehlendorf, via Cristoforo Colombo, via Herold, viale Europa, via Leonardo da Vinci, via Lombardia, via Michelangelo Buonarroti, via M. Mazzaroppi, via Sandro Botticelli, via Tichy, via Zamosch.

CASSINATE

Sempre Acea Ato 5 ha dato comunicazione che, nella medesima giornata di domani, si verificherà un’interruzione idrica programmata in alcuni Comuni del Cassinate, dalle ore 09:00 alle ore 19:00.

I Comuni e le zone interessate sono le seguenti:

Comune di Acquafondata: intero territorio comunale;

Comune di Conca Casale: intero territorio comunale;

Comune di San Vittore del Lazio: frazione Radicosa;

Comune di Vallerotonda: intero territorio comunale ad eccezione di via Castello, via Colle, viale Corso della Repubblica, via Croce, via Martiri di Collelungo, via Pozzi, via Roma, via San Giuseppe, via Sant’ Antuono;

Comune di Viticuso: intero territorio comunale.

Per informazioni e segnalazioni contattare il numero verde 800 191 332.