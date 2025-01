Servizio Civile con la Caritas Diocesana: 7 posti disponibili, i dettagli | TG24.info

Con la Caritas Diocesana di Frosinone-Veroli-Ferentino una opportunità per i giovani di età tra i 18 e i 28 anni, grazie al Servizio Civile. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Sono in totale 7 i posti disponibili, per i seguenti progetti:

Ascolto ed inclusione – Frosinone sede Frosinone Viale Volsci

Ascolto ed inclusione – Frosinone sede Frosinone Viale Madrid

Ascolto ed inclusione – Frosinone sede Frosinone Via Angeloni

Vasi comunicanti 2023_Lazio sede Frosinone Viale Volsci

Per non sbagliare … prima di presentare domanda per uno dei progetti messi a bando, ti consigliamo di contattare le sedi di seguito indicate, per un appuntamento e per aiutarti ad orientare la tua scelta!

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a: CARITAS DIOCESANA Frosinone Veroli Ferentino Viale Volsci 105

Riferimento Gloria Lauretti-Claudio Bianchi

Tel 0775 839388

Cell 331 6877555- 328 5746275

Modalità di partecipazione, modulistica ed altre informazioni sono disponibili a questo link:

(Nota stampa)