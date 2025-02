Serrone – Unico Comune ciclabile in provincia: il turismo è su due ruote | TG24.info

Con la consegna delle prime bandiere gialle per il 2024 entra nel vivo la 7a edizione dell’iniziativa della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, il riconoscimento della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta – già assegnato dal 2017 a oggi a 180 città – che valuta e attesta l’impegno dei territori italiani nel promuovere la ciclabilità come modello di mobilità sostenibile, scelta fondamentale per il buon esito della transizione virtuosa delle nostre città. Il Comune di Serrone si distingue nuovamente per il suo impegno verso la mobilità sostenibile.

“La rete dei ComuniCiclabili – dichiara Alessandro Tursi, Presidente FIAB – cresce ancora, grazie al consolidato rapporto di collaborazione e fiducia tra FIAB e amministrazioni locali. Le migliori innovazioni nel nostro Paese arrivano dalle comunità locali che, attraverso la scelta dei propri rappresentanti, esprimono sempre di più il desiderio di cambiare in meglio lo spazio delle proprie città. Il Comune di Serrone si distingue nuovamente per il suo impegno verso la mobilità sostenibile, ricevendo per il sesto anno consecutivo un riconoscimento da FIAB ComuniCiclabili. Quest’anno, Serrone si è fregiato di 2 bike smile, un traguardo importante per l’amministrazione comunale e per tutti i cittadini”.

Il Sindaco Giancarlo Proietto esprime grande soddisfazione per questo risultato: “Essere l’unico Comune insieme a Roma a rappresentare il Lazio in questa prestigiosa graduatoria testimonia il nostro impegno e dedizione. Questo riconoscimento è un merito di tutti i cittadini di Serrone e ci spinge a continuare su questa strada.”

Negli ultimi sei anni, la collaborazione con FIAB ComuniCiclabili ha permesso a Serrone di raggiungere un’importante valutazione di 3 ruote su 5 per il cicloturismo. Il territorio serronese, con i suoi percorsi immersi nella natura, è divenuto un punto di riferimento per gli appassionati di mountain bike.

Proietto continua: “Questo riconoscimento è un incentivo per proseguire nelle nostre iniziative, promuovendo il territorio attraverso la bicicletta e offrendo opportunità uniche per scoprire la bellezza naturale di Serrone. Vogliamo che il nostro comune sia un esempio di come il ciclismo possa integrarsi nella vita quotidiana e nel tessuto urbano, migliorando la qualità della vita dei cittadini e l’attrattività del territorio.

Con queste premesse, il Comune di Serrone si conferma un leader nel promuovere uno stile di vita sostenibile e attento all’ambiente, mostrando come la bicicletta possa essere non solo un mezzo di trasporto, ma anche uno strumento di scoperta e connessione con la natura e la comunità.”

Dei 35 capoluoghi di regione e provincia già in rete – cui si sono aggiunti Aosta e Ascoli Piceno – hanno ricevuto oggi la valutazione 2024 e rinnovato la propria presenza in FIAB ComuniCiclabili le città di Bari (1 bike-smile), L’Aquila e Lecce (con 2 bike-smile), Torino (3 bike-smile), Piacenza (4 bike-smile), Ferrara e Pesaro (5 bike-smile).

VELO-CITY TORNA IN ITALIA NEL 2026 A RIMINI, COMUNE CICLABILE DI FIAB

Ospite del consueto momento formativo riservato ai ComuniCiclabili FIAB nell’ambito della cerimonia è quest’anno Roberta Frisoni, assessore alla mobilità, urbanistica e trasporto pubblico del Comune di Rimini, città che ha appena vinto la candidatura per ospitare l’edizione 2026 di Velo-city, il più importante summit mondiale sulla ciclabilità organizzato ogni anno da ECF- European Cyclists’ Federation.

Scelto per la sua capacità di orientarsi verso la mobilità sostenibile, trasformandosi in una città vivibile e salutare, il capoluogo romagnolo accoglie con orgoglio l’importante manifestazione di respiro internazionale, che attrae più di 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi e che si pone come un momento di confronto e scambio di conoscenze per la promozione della mobilità attiva e sostenibile. L’evento riunisce ogni anno tutte le principali figure coinvolte nella definizione di politiche, nella promozione e realizzazione di infrastrutture per la ciclabilità, fondamentali per una vera transizione delle nostre città: dalle organizzazioni che si occupano di advocacy ai decisori politici, dal mondo accademico alle aziende di settore.