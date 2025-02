Seeweb sostiene l’innovazione: sponsor ufficiale di Scuderia Unicas | TG24.info

Seeweb, Cloud Computing Provider italiano presente in Italia con quattro data center di proprietà, situati a Milano e Frosinone, ha di recente avviato una partnership con Scuderia Unicas, il team di Formula Student dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale. Questo impegno conferma la volontà di Seeweb di supportare l’innovazione, la formazione e lo sviluppo di nuove competenze nel campo della tecnologia e della mobilità sostenibile.

Chi è Scuderia Unicas

Scuderia Unicas nasce nel gennaio 2021 come progetto ambizioso di un gruppo di studenti dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale, con l’obiettivo di progettare e realizzare una monoposto elettrica da corsa per competere nella Formula Student. Questa competizione internazionale, organizzata da SAE International, coinvolge oltre cento team universitari da tutto il mondo e rappresenta un punto di riferimento per l’innovazione nel settore automobilistico.

Dopo un’intensa fase di progettazione e sviluppo, il team parteciperà nel 2025 alla Formula ATA presso il circuito di Varano De’ Melegari, competendo nella Classe 1 con il proprio prototipo, e alla Formula Student Switzerland, nella categoria Junior Cup. Il progetto è coordinato dall’associazione studentesca Cassino Racing Team, che unisce studenti di diverse aree di studio, come ingegneria, economia e management.

Tecnologia e innovazione al centro del progetto

La monoposto elettrica di Scuderia Unicas è un concentrato di tecnologia avanzata e soluzioni innovative. Tra le caratteristiche principali:

Powertrain elettrico : due motori sincroni a flusso assiale da 60kW di potenza di picco ciascuno, uno per ruota e con differenziale elettronico, per una trazione posteriore ad alte prestazioni.

: due motori sincroni a flusso assiale da 60kW di potenza di picco ciascuno, uno per ruota e con differenziale elettronico, per una trazione posteriore ad alte prestazioni. Batterie ad alta efficienza : pacco batterie agli ioni di litio da 410V e 7,6kWh di capacità, con un sistema di gestione (BMS) progettato interamente dal team.

: pacco batterie agli ioni di litio da 410V e 7,6kWh di capacità, con un sistema di gestione (BMS) progettato interamente dal team. Struttura e dinamica del veicolo: telaio tubolare in acciaio AISI 4130 e sospensioni Push-Rod sia all’anteriore che al posteriore.

Questa combinazione di innovazione e ingegneria avanzata consente al team di affrontare con successo le sfide della competizione, che comprende sia prove statiche (come la presentazione del progetto, l’analisi economica e la Business Plan Presentation) sia prove dinamiche (test di accelerazione, skidpad, endurance e Autocross).

Il ruolo di Seeweb: investire nel futuro

La decisione di Seeweb di supportare Scuderia Unicas riflette l’impegno dell’azienda nel sostenere i giovani talenti e promuovere l’innovazione tecnologica. Grazie a questa collaborazione, il team avrà accesso a risorse fondamentali per completare la fase di realizzazione della monoposto e prepararsi alle competizioni internazionali.

“Siamo orgogliosi di affiancare Scuderia Unicas in questo percorso. Crediamo fortemente nell’importanza di investire nella formazione e nella tecnologia, e il progetto di Formula Student incarna perfettamente questi valori. Supportare i giovani che si impegnano in progetti così ambiziosi significa contribuire attivamente allo sviluppo del territorio e alla crescita di competenze fondamentali per il futuro” – ha dichiarato il team di Seeweb.

Un progetto che guarda al futuro

Scuderia Unicas non è solo un’iniziativa accademica, ma un vero e proprio laboratorio di idee e soluzioni innovative. Attraverso la progettazione e la costruzione di una monoposto elettrica, il team contribuisce a promuovere la sostenibilità e l’applicazione di tecnologie green nel settore automotive.

Il sostegno di Seeweb rappresenta un passo fondamentale per portare avanti il progetto e affrontare le sfide future con determinazione. Insieme, Seeweb e Scuderia Unicas condividono una visione comune: investire nei giovani e nell’innovazione per costruire un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.