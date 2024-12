Scomparsi: boom di denunce nel 2023, a Viterbo è allarme, a Frosinone sono 189 | TG24.info

(Di Roberta Pugliesi) Aumento dei viterbesi che svaniscono nel nulla: nel 2023 sono state 139 le denunce, 77 i ritrovamenti (76 in vita) e 62 persone da riportare a casa. Sono i dati emersi dalla XXX relazione annuale elaborata dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse.

In tutto il Lazio il totale delle denunce lo scorso anno è arrivato a 1.812. Sono 1.111 le persone ritrovate. Senza traccia sono ancora in 701. A Roma 1.242 denunce, 828 ritrovamenti di cui 822 in vita e 414 da ritrovare. Segue Frosinone con 189 spariti, dei quali 96 hanno fatto ritorno a casa, 3 i morti e 93 ancora nel limbo. In terza posizione Latina con 172 svaniti nel nulla, 74 ritrovati in vita, uno morto e i restanti 97 di cui ancora non si hanno notizie. Quindi in ultima posizione Rieti con 70 persone che si sono allontanate di casa, la metà trovate in vita.