Sanità Lazio – Rocca: “Per la prima volta bilanci approvati nei tempi. Chiusura in utile per circa 120 milioni di euro” | TG24.info

“La Regione Lazio segna un punto di svolta nella gestione della sanità. Per la prima volta, sono stati approvati nei tempi di legge sia i bilanci delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere che il bilancio consolidato regionale, che chiude con un avanzo di circa 120 milioni di euro che saranno investiti nel miglioramento tecnologico delle nostre strutture”. Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. Il bilancio consolidato regionale chiude dunque con un avanzo di 120 milioni di euro che saranno investiti per rafforzare il sistema sanitario regionale.

“Un risultato – ha aggiunto il Presidente – che non riguarda solo i numeri, ma il metodo: tempestività, trasparenza e affidabilità. I documenti contabili sono stati completati rispettando le scadenze previste e ottenendo il via libera da parte dei Collegi Sindacali. Presentare conti chiari, aggiornati e puntuali significa dare alle aziende strumenti solidi per pianificare, investire, programmare. Significa, soprattutto, dare risposte concrete ai territori e rispettare i cittadini. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al Direttore Andrea Urbani e a tutti gli uffici regionali per il lavoro tecnico e amministrativo che ha reso possibile questo passaggio cruciale. Eravamo in una situazione critica: procure in azione, conti fuori controllo, e una Corte dei conti che rifiutava la parifica. Oggi abbiamo ricostruito credibilità, avviato un rapporto costruttivo con gli organi di controllo e stiamo lavorando con serietà verso la parifica del bilancio. Il Lazio cambia passo: conti in ordine, procedure rispettate e una visione chiara su come rafforzare il servizio sanitario regionale”.