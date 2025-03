Sanità Lazio – Il governatore Rocca: “Tra un paio di mesi saranno azzerate tutte le liste di attesa” | TG24.info

Il presidente della Giunta regionale ha anche anticipato che sono stati investito 15 milioni di euro “per fare uno scorrimento pesante delle liste d’attesa per i disabili che devono essere ospitati nelle strutture socio assistenziali”.

Le dichiarazioni sono arrivate nel corso della trasmissione di Rai Radio 1 “Igorà tutti in piazza” in cui Francesco Rocca era ospite nella giornata di ieri.

“Saremo in condizioni, tra un paio di mesi massimo, di risolvere e azzerare tutte le liste di attesa nel Lazio” ha detto Rocca, sottolineando come questo sia l’obiettivo che si è dato: erogare le prestazione nei tempi previsti dalla legge.

Il Governatore ha parlato, al riguardo, di “grande sfida che abbiamo come presidenti delle Regioni. E poi la carenza del personale: abbiamo varato un piano di assunzioni che prevede 14mila nuovi operatori entro il 2025. Infine, ridurre ancora il sovraffollamento dei pronto soccorso.

Abbiamo già abbattuto i tempi delle liste d’attesa – ha precisato -. Quando sono arrivato avevamo una percentuale di rispetto dei tempi che stava attorno al 65 per cento. Oggi siamo al 96 per cento di rispetto dei tempi d’attesa. E abbiamo anche aumentato il volume delle prestazioni. Quindi sono soddisfatto – ha commentato -. Abbiamo messo in campo un sistema che permette ai direttori generali di monitorare quelle prestazioni che, purtroppo, ancora buchiamo, quindi il 4 per cento. Ma contiamo entro un paio di mesi di azzerare questo valore”.

Come anticipato, Rocca ha spiegato anche che versante sociosanitario la Regione ha “investito 15 milioni di euro per fare uno scorrimento pesante delle liste d’attesa per i disabili che devono essere ospitati nelle strutture socio assistenziali. Questo è un sollievo per oltre 900 famiglie che stavano aspettando da troppo tempo una risposta. È un segnale”.