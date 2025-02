Sanità Frosinone – Rocca annuncia: “A breve il manager della Asl” (e sarà la Pulvirenti). Poi promette: “Potenzieremo Anagni” | TG24.info

La decisione dovrebbe arrivare a giorni. Parola di Governatore.

Ieri, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a Colleferro per visitare il locale nosocomio, ha parlato anche della nomina del futuro direttore generale della Asl di Frosinone, dandola per imminente. Di più: per Rocca il manager “già c’è” e solo questione di formalizzare l’incarico.

Le voci di corridoio confermano che la scelta cadrà – come già prospettato alcune settimane addietro – sull’attuale direttore generale della Asm di Matera, Sabrina Pulvirenti.

“La nomina del nuovo manager della Asl di Frosinone è questione di giorni, se non di ore – ha detto il governatore Rocca rispondendo alle domande dei giornalisti di fronte al pronto soccorso dell’ospedale di Colleferro – è solo una questione burocratica. Il profilo è stato già individuato”.

Rocca ha anche parlato dell’ospedale di Anagni. Per quella struttura, infatti, Rocca aveva garantito un proprio personale impegno al potenziamento dei servizi, proprio nel corso della campagna elettorale per le ultime comunali. “Su Anagni ci ho messo la faccia, ho preso degli impegni; a breve sarà tutto reso pubblico” ha detto al riguardo Rocca, confermando la volontà di rafforzare i servizi sanitari della struttura anagnina attraverso il potenziamento dei servizi di oncologia e la programmazione e la realizzazione di un punto di primo intervento. “Sono particolarmente contento di questo piano che stiamo discutendo – ha proseguito Rocca – il piano che noi vogliamo adottare non può essere soltanto un piano calato dall’alto ma deve essere il risultato dell’ascolto dei territori. Con Anagni ci siamo più volte confrontati con il sindaco; sono sicuro che i cittadini di Anagni avranno un miglioramento forte della loro struttura”.

Cesidio Vano