San Vittore – Inaugurato un nuovo campo per i giovani del paese | TG24.info

Un nuovo campo polivalente inaugurato nel cuore del paese. Il sindaco: “Un grande risultato per i giovani della nostra comunità da condividere con voi”. Un nuovo campo polivalente da calcio a 5 e da pallavolo nel cuore di San Vittore del Lazio e adiacente al plesso scolastico di via Marconi è stato inaugurato domenica mattina dal sindaco Nadia Bucci , dai rappresentanti dell’amministrazione e alla presenza di tanti cittadini che hanno potuto partecipare a quella che per il comune della provincia di Frosinone è da considerarsi una vera e propria giornata di festa, cominciata di buon mattino con il tanto atteso taglio del nastro.

D’altronde a San Vittore del Lazio mancava un un punto sicuro per la pratica dello sport soprattutto per i più giovani. Ed ora questa area sarà a loro disposizione e di quanti vogliano praticare sport.

Un intervento che non ha gravato sulle casse comunali perché l’amministrazione comunale ha partecipato, aggiudicandoselo, al bando pubblicato dalla Regione Lazio, direzione politiche giovanili servizio civile e sport per un importo totale di 39.000 euro.

I lavori sono stati diretti dall’ing. Alfonso Petreccia che ha coordinato gli interventi che hanno permesso l’abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di un campo di calcio a 5 e di pallavolo nell’area adiacente l’edificio scolastico di via G. Marconi.

“Un altro grande risultato da condividere con tutti voi” queste le parole piene di gioia e soddisfazione del primo cittadino Nadia Bucci che sottolinea come questo nuovo intervento portato a termine consentirà “ai ragazzi delle nostre scuole nonché ai ragazzi del paese di usufruire di uno spazio sicuro, efficientato e bello”