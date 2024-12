San Vittore/Cervaro – Ondata di furti, chiesto tavolo interforze al Prefetto | TG24.info

Il sindaco di San Vittore de Lazio Nadia Bucci ed il primo cittadino di Cervaro Ennio Marrocco si sono rivolti al Prefetto di Frosinone per accendere i riflettori sull’escalation di furti notturni ai danni delle abitazioni dei due comuni della provincia ciociara registratasi negli ultimi tempi. Un appello accorato in cui si chiede al Prefetto Ernesto Liguori di farsi da tramite per convocare un tavolo interforze per delineare le misure ad hoc da adottare per scoraggiare queste visite sgradite.

L’ultima in ordine di tempo , scrive Nadia Bucci nella missiva, risale allo scorso fine settimana e solo per una pura fatalità non è finita in tragedia. Un ladro che stava per introdursi in una abitazione di periferia a San Vittore, sentitosi scoperto da un vicino che ha lanciato l’allarme, si è dato alla fuga in auto a tutta velocità, tamponando e travolgendo la vettura di un residente che stava rincasando.

Territori confinanti quelli di San Vittore del Lazio e Cervaro, e appetibili per la conformazione e per la posizione geografica: la vicinanza alla via casilina sud, all’autostrada, a confini interregionali, a vie di fuga facili dunque per chi voglia far perdere le proprie tracce approfittando del buio della notte.

Per questo alla luce di un aumento dei casi denunciati, i due primi cittadini, si rivolgono alla massima autorità governativa sul territorio affinchè organizzi un incontro unico per entrambi i comuni cosi da lavorare insieme alle forze dell’ordine per fornire risposte finalizzate ad una maggiore sicurezza e serenità per i cittadini del due comuni a sud del Lazio.