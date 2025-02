San Giovanni Incarico – Rapina ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, arrestato 64enne | TG24.info

Arrestato 64enne: deve espiare 3 anni 4 mesi di reclusione per i reati di rapina ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni Incarico hanno arrestato un 64 enne, noto alle forze di polizia, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli.

I militari rintracciato l’uomo, originario della provincia di Napoli, che si trovava già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in quel centro, hanno provveduto alla notifica dell’ordine di esecuzione dovendo scontare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione, essendo stato condannato in via definitiva per i reati di rapina ed estorsione aggravata dal metodo mafioso, delitti commessi negli anni 2017 e 2018 in Castel Volturno e Giugliano in Campania.

L’Arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Cassino, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.