San Giovanni Incarico – Inaugurata la Biblioteca Comunale “Roberto Villetti” | TG24.info

Nei giorni scorsi è stata inaugurata la Biblioteca Comunale “Roberto Villetti” presso il Centro Polivalente di San Giovanni Incarico. L’evento ha concluso il ciclo di iniziative di “ContemporaneaMente. Leggere per comprendere”, progetto patrocinato dal Ministero della Cultura.

A rendere omaggio a Villetti, politico di spicco ed ex direttore dell’Avanti!, il cui patrimonio librario ha reso possibile la realizzazione della biblioteca, gli amici, i colleghi e il professor Alessandro Roncaglia, già titolare di economia presso La Sapienza di Roma e membro dell’Accademia dei Lincei, Ugo Intini parlamentare e già direttore dell’Avanti!, Carlo D’Ippoliti, docente di economia all’Università La Sapienza di Roma e Carlo Correr, già direttore del settimanale L’Avanti. A moderare gli interventi il presidente del Consiglio Comunale e delegato alla Cultura Gaetano Battaglini, che ha inoltre illustrato l’attività di recupero e catalogazione da lui coordinata e svolta insieme ai ragazzi del Servizio Civile progetto “Bibliocultura”. Ha presieduto l’evento il Sindaco Palo Fallone che nel suo intervento ha sottolineato l’importanza della nascita della Biblioteca Comunale “in un luogo deputato a favorire la crescita socio-culturale dei giovani”. La presenza e l’intervento del Consigliere Regionale Mauro Buschini ha evidenziato l’attenzione della Regione Lazio ad una politica di rilascio dei luoghi di aggregazione e dei centri culturali realizzati in economia con specifiche risorse. Queste le parole del sindaco Fallone: <Un sogno che diventa realtà per i nostri cittadini, per i nostri giovani in maniera particolare che finalmente potranno usufruire di un luogo di aggregazione e di studio. La Biblioteca Comunale è una risorsa e un investimento, un primo grande passo verso il futuro. Ringrazio tutti i presenti e in modo particolare il curatore testamentario di Villetti il professor Alessandro Roncaglia, la sua compagna l’avvocato Maria Cristina Naso, la dottoressa Valentina Padrone, il consigliere regionale Mauro Buschini e, infine, il nostro presidente del Consiglio Comunale Gaetano Battaglini che, con i nostri ragazzi del Servizio Civile, è riuscito a realizzare questo progetto a beneficio di tutti>.

C. CAP