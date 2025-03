San Giovanni Incarico – Consorzio Valle della Guardia, ecco un finanziamento da 100mila euro | TG24.info

(di Carlo Capone) Approvato il finanziamento di 100mila euro per il “Consorzio Valle della Guardia”. Una ottima occasione arrivata nell’ambito del Bando Reti d’Impresa. Nelle ultime ore, infatti, c’è stato l’ok della Direzione Regionale della Regione Lazio per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive e la Ricerca.

Ha dichiarato il presidente del “Consorzio Valle della Guardia” Ilario Martino: <Voglio esprimere, a nome di tutto il Consorzio la piena soddisfazione per l’approvazione dei finanziamenti concernenti il “Bando Reti d’Impresa” che destina 15 milioni di euro ai Comuni del Lazio e ai Municipi di Roma Capitale per favorire la costituzione, l’avvio e il consolidamento delle Reti di imprese tra attività economiche su strada. Dopo essere riusciti a vincere il precedente bando, questa volta la realtà di San Giovanni Incarico, è nuovamente attiva e presente con 49 aziende aderenti. Tale successo, che per noi è motivo di profondo vanto, è stato reso possibile solo grazie alla fattiva cooperazione con l’Amministrazione Comunale. Sempre in prima linea per lo sviluppo territoriale e del nostro commercio, dagli uffici dell’ente abbiamo ricevuto un supporto impagabile per cui ringrazio di cuore il sindaco Paolo Fallone, l’Amministrazione Comunale e il Delegato al Commercio Umberto Rampini. Siamo certi che questa ingente boccata d’ossigeno rivitalizzerà concretamente il nostro tessuto commerciale già vulcanico ed eclettico. L’obiettivo è quello di migliorare sempre la nostra terra con nuove e proficue opportunità>.