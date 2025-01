San Donato Valcomino – Microchippatura gratuita per gli amici a quattro zampe | TG24.info

Tornano le “Giornate del Microchip” per offrire ai cittadini l’opportunità di registrare gratuitamente all’anagrafe il proprio animale domestico o adottato e nel contempo diffondere la cultura di una corretta cura degli amici a quattro zampe e contrastare il fenomeno del randagismo.

La campagna è curata Circolo Ambientale Provinciale di Frosinone ODV (Guardie zoofile-ambientale-itticovenatorio-tartufi-funghi-nucleo anti bracconaggio), in collaborazione con la Asl di Frosinone, la Regione Lazio e il Comune di San Donato Valcomino. L’evento si svolgerà domenica 11 settembre dalle 9 alle 13 presso la sede della Protezione Civile ANVVFC in via Santa Maria. Il numero massimo di cani da microchippare e registrare è fissato a 100. Va ricordato inoltre che gli interessati potranno condurre nella sede non più di tre cani a persona, muniti di documento di riconoscimento e codice fiscale. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente alle Guardie Zoofile chiamando i numeri: 3924924952, 3382842401, 3661248995, 3291025978 e 3343405594. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dei cani e soprattutto per i cacciatori e tartufai della provincia di Frosinone.

Caterina Paglia