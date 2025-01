San Donato Val di Comino – Una Casa dell’arte per otto giovani talenti del Lazio | TG24.info

Una “casa dell’arte” come fucina creativa per otto talenti a San Donato Val di Comino. Questo il senso dell’iniziativa che avrà luogo dal 18 al 27 novembre.

Si tratta della prima edizione del progetto “Un nuovo sguardo”. L’obiettivo è riunire in una residenza artistica presso l’ostello del Comune di San Donato V.C. giovani registi e videomaker del Lazio per realizzare 8 video che raccontino le specificità delle Terre di Comino. Un territorio che, nonostante sia ricco di valenze ambientali e culturali, rischia di restare depauperato ed emarginato a causa delle varie ondate migratorie e della difficoltà dei giovani di esprimersi e affermarsi economicamente e creativamente. Difficoltà aggravate dalla pandemia.

Con il progetto “Un nuovo sguardo”, realizzato e promosso dall’ Associazione CinemAvvenire, con il supporto della Regione Lazio e dei Comuni di San Donato Val di Comino, Alvito, Atina e Sora, con la collaborazione del Gal Versante Laziale del PNA e con il patrocinio della DMO Ciociaria e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, si vuole coniugare la valorizzazione di un territorio con l’imprenditoria culturale, attraverso l’organizzazione e la promozione di attività legate al cinema e all’audiovisivo. Sarà preziosa e necessaria la partecipazione di chi abita quei territori ma che ha bisogno di conoscerli più a fondo, affinché, attraverso “un nuovo sguardo”, si possano rafforzare le potenzialità di un’industria culturale e turistica già presente, ma che possa intravedere nuovi possibili sviluppi.

Il progetto prevede di utilizzare il linguaggio cinematografico, audiovisivo e multimediale come strumento di ricerca, di elaborazione, di presa di coscienza e di comunicazione particolarmente efficace in un processo culturale che può coinvolgere i giovani e una vasta area della cittadinanza.

A tale scopo ad agosto è stata lanciata, su tutto il territorio regionale, una call che ha visto la partecipazione di oltre 30 registi, artisti e videomaker e sono state, quindi, selezionate le migliori 8 proposte progettuali. Dal 18 novembre al 27 novembre gli 8 partecipanti seguiranno workshop, laboratori, masterclass sul cinema e l’audiovisivo per sviluppare i propri progetti e realizzare dei cortometraggi. I prodotti finali saranno valutati da una giuria di esperti e premiati pubblicamente a dicembre.

La residenza creativa riuscirà a stimolare il talento artistico dei giovani partecipanti per restituire agli abitanti delle Terre di Comino “un nuovo sguardo”. Le particolari peculiarità di questo territorio, ricco di storia e di tradizioni, con nuove forme di comunicazione creative e artistiche, potranno essere conosciute, esaltate, sviluppate e portate a conoscenza di un pubblico più vasto.

